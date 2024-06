«Er wird nicht aufhören»

Selenskyj sagte dem Nachrichtensender SkyTG24 am Rande des G7-Treffens in Italien, es handle sich um ein Ultimatum. Dem sei nicht zu trauen. Putin würde seine Militäroffensive in der Ukraine selbst dann nicht stoppen, wenn seine Forderungen erfüllt würden. «Er wird nicht aufhören», sagte er. «Das ist das Gleiche, was (Adolf) Hitler früher gemacht hat.» Die Ukraine pocht darauf, dass Frieden nur auf einem vollständigen Abzug der russischen Truppen und der Wiederherstellung der territorialen Integrität beruhen kann.