Erhöhung der Rüstungsausgaben

Putin kündigte in Sankt Petersburg eine Erhöhung der Rüstungsausgaben an. Gleichzeitig sah er die heimische Wirtschaft auf gutem Weg: "Die positiven makroökonomischen Trends gewinnen an Dynamik." Er gehe von einem Wirtschaftswachstum zwischen 1,5 bis knapp zwei Prozent in diesem Jahr aus. "Dies wird es unserem Land ermöglichen, seinen Platz unter den führenden Volkswirtschaften der Welt zu behalten." Die öffentlichen Finanzen seien ausgeglichen.