Er sei offen für die von Frankreich geäusserte Idee, sagte Putin am Sonntagabend in einer Rede nur Stunden nach seiner Wiederwahl. Dabei müssten aber die Interessen des russischen Militärs an der Front berücksichtigt werden. Die Olympischen Spiele sind vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris. Wenn es Gespräche über einen möglichen Frieden mit der Ukraine geben sollte, müsste er überlegen, mit wem er das besprchen könnte, sagte Putin zudem. Er liess durchblicken, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dafür nicht in Frage komme.