Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Abend zu dem Manöver, die «Hitzköpfe in westlichen Hauptstädten» würden sich nun hoffentlich abkühlen. «Sie lenken die Situation bewusst in Richtung einer weiteren Eskalation der Ukraine-Krise hin zu einer offenen militärischen Auseinandersetzung zwischen den Nato-Ländern und Russland», hiess es weiter.