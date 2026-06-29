Putin sagte, die Benzinreserven lägen trotz des Einsatzes der Bestände zur Stabilisierung der Versorgung weiterhin nahe dem Niveau des vergangenen Jahres. Die Benzinvorräte beliefen sich auf 1,7 Millionen Tonnen. Das sind 4 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Kraftstoffproduktion soll bereits im Juli das Niveau vom Juni übertreffen, sagte er. Zudem fügte der Präsident hinzu, dass die Kapazitäten der Ölraffinerien maximal ausgelastet werden.