"Russland wurde durch den Mut und die Selbstaufopferung der gefallenen Helden-Piloten vor tragischen, verheerenden Folgen bewahrt", sagte Putin in einer am Montagabend im russischen Fernsehen übertragenen Rede. Die Rebellion der Söldner-Gruppe Wagner habe die Existenz Russlands bedroht, die Drahtzieher würden bestraft. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin war bei der Vereinbarung, die zum abrupten Ende der Rebellion führte, Exil in Belarus und wie auch seinen Kämpfern Straffreiheit zugesichert worden. Über seinen Verbleib gibt es bisher keine Informationen. Ein laut Staatsmedien für Dienstag geplantes Pressegespräch des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko könnte Hinweise geben. Auf Lukaschenkos Vermittlung hin soll Prigoschin den Aufstand abgebrochen haben.