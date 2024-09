An dem Vormarsch habe auch der ukrainische Vorstoss in die russische Grenzregion Kursk von Anfang August nichts geändert, sagte Putin laut der Nachrichtenagentur RIA weiter. Das ukrainische Eindringen in Kursk sollte auch dafür sorgen, dass die zahlenmässig überlegene russische Armee Truppen von der Ostfront abzieht, wo sie in den vergangenen Wochen recht schnell mehrere Siedlungen beim Vorrücken auf die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk eingenommen hatte.