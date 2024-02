Russische Familien sollten nach Darstellung von Präsident Wladimir Putin mindestens zwei Kinder haben, um das ethnische Überleben des Landes zu sichern. «Wenn wir als ethnische Gruppe - oder als ethnische Gruppen, die in Russland leben - überleben wollen, müssen es mindestens zwei Kinder sein», sagte Putin am Donnerstag vor Arbeitern in einer Panzerfabrik in der Ural-Region. Wenn jede Familie nur ein Kind hätte, würde die Bevölkerung schrumpfen. «Und um zu expandieren und sich zu entwickeln, braucht man mindestens drei Kinder.»