Die Wirtschaft könne in 2024 um vier Prozent gewachsen sein, aber die Inflation sei ein beunruhigendes Signal, sagte er am Donnerstag auf seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau. «Es gibt hier einige Probleme, nämlich die Inflation, eine gewisse Überhitzung der Wirtschaft und die Regierung sowie die Zentralbank sind bereits damit beauftragt, das Tempo zu drosseln», sagte Putin.