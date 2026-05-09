Ob sich die EU auf ⁠einen Vermittler Gerhard Schröder einigen könnte und ob Putins Vorgehen mit Schröder abgestimmt ist, blieb zunächst offen. In ‌Deutschland stand Schröder wegen seiner Nähe zu Putin und zu russischen Konzernen wiederholt und scharf in der Kritik. Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler in einer Koalition von SPD und Grünen. ‌Anschliessend arbeitete er unter anderem für russische Energiefirmen und hielt gute Kontakte zu Putin. ​Vor allem nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 sorgte dies in der deutschen Politik für Unverständnis. In der Partei gab es mehrere Anträge auf einen Parteiausschluss. Der heute 82-Jährige konnte aber letztlich in der ‌SPD bleiben.