In der Nacht zum Freitag gab es Selenskyj zufolge keine Angriffe auf Energieanlagen. Russland habe seinen Fokus stattdessen auf die ukrainische Logistik verlagert und Strassen sowie Schienenwege ​bombardiert. Zudem sei bei einem Angriff in der Region Charkiw das Lagerhaus ‌eines US-Unternehmens beschädigt worden. Selenskyj verwies in diesem Zusammenhang auf Engpässe ‍bei der Flugabwehr. Weil europäische Verbündete Zahlungen im Rahmen eines Programms zum Waffenkauf verzögert hätten, seien US-Patriot-Raketen nicht rechtzeitig eingetroffen. Dies ​habe die Abwehr russischer Angriffe auf die Energieversorgung zuletzt erschwert.