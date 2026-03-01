Der russische Präsident Wladimir Putin kondoliert seinem iranischen Kollegen Massud Peseschkian zum Tod von Ajatollah Ali Chamenei. Putin bezeichne die Tötung als «zynischen Mord», meldet die Nachrichtenagentur Tass. Dies sei eine Verletzung aller Normen der menschlichen Moral und des Völkerrechts.
Chinas Aussenminister Wang Yi verurteilt die Angriffe der USA und Israels auf den Iran als inakzeptabel. In einem Telefonat mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow kritisiert er laut der Nachrichtenagentur Xinhua besonders, dass die Attacken während laufender Verhandlungen stattgefunden hätten.
Die «unverhohlene Tötung» eines souveränen Staatsoberhaupts und die Anstiftung zum Regimewechsel seien nicht hinnehmbar. Peking fordere ein sofortiges Ende der Militäraktionen und eine Rückkehr zum Dialog.
Nordkorea verurteilt die Angriffe der USA und Israels auf den Iran als «Verletzung der nationalen Souveränität». Die Militäroperation sei eine «illegale Aggression», meldet die amtliche Nachrichtenagentur KCNA.
(Reuters)