Bedenken wegen etwaiger Massnahmen in Zusammenhang mit dem Haftbefehl gebe es nicht, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in der vergangenen Wochen. Alle Aspekte des Besuchs seien im Vorfeld besprochen worden. «Die Beziehungen zur Mongolei zählen zu den Prioritäten unserer Aussenpolitik», sagte Putin in der Hauptstadt Ulan Bator. Der mongolische Präsident äusserte die Hoffnung, dass der Besuch den Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder stärken werde.