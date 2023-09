Ein zentrales Thema der Beratungen dürften nordkoreanische Waffenlieferungen an Russland für dessen Krieg in der Ukraine sein. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte auf eine entsprechende Frage allerdings lediglich: «Unsere Länder kooperieren in sensiblen Bereichen, die nicht öffentlich gemacht werden sollten.»