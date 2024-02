An die im Exil lebenden Oppositionellen gerichtet sagte er am Sonntag laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Belta, dass er 2025 bei der Wahl erneut kandidieren werde. «Niemand, kein verantwortungsvoller Präsident würde sein Volk im Stich lassen, das ihm in die Schlacht gefolgt ist.»