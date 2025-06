Die russische Armee werde weiter vorrücken, kündigte Medwedew an. «Alles, was in die Luft gesprengt werden muss, wird in die Luft gesprengt werden, und diejenigen, die eliminiert werden müssen, werden eliminiert werden.» Das russische Verteidigungsministerium meldete, in der Region Sumy sei der Ort Andrijiwka eingenommen worden.