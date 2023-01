Medwedews über den Messengerdienst Telegram verbreiteten Äußerungen fallen in eine Phase, in der Russland mehrere Rückschläge auf Schlachtfeldern in der Ukraine einstecken musste und im Westen zugleich zunehmend über die Lieferung auch schwererer Waffen wie etwa Kampfpanzer an die Ukraine diskutiert wird - ein Thema, das auch den Deutschland-Besuch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bestimmen dürfte. Er soll im Laufe des Tages Gespräche in Berlin führen und wird am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz erwartet. Dort beraten die westlichen Ukraine-Unterstützer über weitere Hilfen.