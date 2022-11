Im Raum stand der Vorwurf, die Ukraine habe durch den Korridor Drohnen gelenkt und so die Attacken auf der Krim ausgeführt. Kiew hat weder bestätigt noch dementiert, für die Angriffe verantwortlich zu sein. Moskau forderte als Bedingung für eine Rückkehr zu dem Abkommen Zusicherungen der Ukraine, den Schutzkorridor nicht für militärische Zwecke zu nutzen. Dank der UN und der Türkei habe Kiew solche Garantien nun schriftlich abgegeben, hiess es in der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums. Das scheine vorerst auszureichen, so dass man sich wieder an der Umsetzung der Vereinbarung beteiligen könne.