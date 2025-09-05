Die Währungshüter hatten den Leitzins im vergangenen Jahr auf 21 Prozent angehoben, um die Inflation einzudämmen. Dies war der höchste Stand seit Anfang der 2000er Jahre. Im Juni senkte sie den Satz auf 20 Prozent, im Juli dann auf den aktuellen Wert von 18 Prozent. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 8,79 Prozent und damit mehr als doppelt so hoch wie von der Zentralbank anvisiert. Sie rechnet erst für 2026 wieder mit einer Teuerungsrate von vier Prozent.