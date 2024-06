Russland wird nach Putins Worten versuchen, den Anteil der in den Währungen der BRICS-Länder abgewickelten Transaktionen zu erhöhen. Zur Gruppe der grossen Schwellenländer gehören Staaten wie Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS). «Letztes Jahr hat sich der Anteil der Zahlungen für russische Exporte in den sogenannten 'toxischen' Währungen unfreundlicher Staaten halbiert», sagte Putin in wiederholter Anspielung auf zumeist westliche Länder, die Sanktionen gegen Russland wegen dessen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt haben. «Der Anteil des Rubels an Export- und Importtransaktionen wächst – er nähert sich heute 40 Prozent», betonte Putin.