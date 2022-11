Der indonesische Präsident Joko Widodo hatte versucht, die geopolitischen Reibereien in der G20 zu schlichten. Der Präsident, der auch als Jokowi bekannt ist, sagte kürzlich in einem Interview mit der "Financial Times", dass Russland auf dem Gipfel willkommen sei. Er fürchtete, dass das Treffen von einem "sehr besorgniserregenden" Anstieg der internationalen Spannungen überschattet werden könnte. Indonesien hat auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eingeladen. Dieser hatte erklärt, dass er nicht teilnehmen werde, wenn Putin dies tue. In deutschen Regierungskreisen hiess es am Mittwoch, man erwarte, dass Selenskyj per Videoschalte an zumindest einer Sitzung teilnehmen werde. An dem G20-Gipfel nehmen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping teil.