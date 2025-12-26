«Kommersant» berichtete über die Haltung Putins angesichts intensiver diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Krieges. Der ukrainische Präsident Wolodymyr ‌Selenskyj hat erklärt, die ukrainische und die US-Delegation ⁠hätten sich bei Gesprächen am Wochenende in Miami ‌bei der Ausarbeitung eines 20-Punkte-Plans angenähert und ein baldiges Treffen mit US-Präsident Donald Trump angekündigt. Es gebe jedoch ‍noch keine Einigung über die Forderung, dass die Ukraine die von ihr noch kontrollierten Teile des Donbass abtreten müsse. Auch die Zukunft des ​von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja sei strittig.