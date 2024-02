Putin sagte weiterhin, es wäre falsch, sich in den US-Wahlkampf einzumischen. Doch er äusserte sich dann zu Bidens geistiger Fitness. «Als ich mich mit Biden in der Schweiz traf - das ist allerdings schon einige Jahre her, drei Jahre -, hiess es bereits, er sei nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuüben. Ich habe nichts dergleichen gesehen», sagte Putin. Während er Biden zu verteidigen schien, erinnerte er gleichzeitig an einen für den US-Präsidenten peinlichen Zwischenfall. Biden hatte sich im Juni beim Aussteigen aus einem Hubschrauber den Kopf gestossen.«Nun, wer von uns hat sich nicht schon einmal den Kopf gestossen?», sagte Putin.