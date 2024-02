Zahlreiche Festnahmen

Geboren am 4. Juni 1976 wuchs Nawalny überwiegend in Obninsk etwa 100 Kilometer südwestlich von Moskau auf. Er machte einen Abschluss in Rechtswissenschaften und einen weiteren in Finanzwesen, arbeitete als Anwalt und verbrachte dank eines Stipendiums einige Zeit in den USA an der Eliteuniversität Yale. Kremlfreundliche Nawalny-Gegner nutzten das, um zu behaupten, er sei ein ausländischer Agent - ein Vorwurf, den er zurückwies.