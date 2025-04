Zum Thema Ukraine-Krieg sagte der russische Gesandte, dass es zwischen den USA und Russland noch Differenzen gebe, aber eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine möglich sei. «Ich denke, dass wir jetzt mit der Trump-Regierung darüber nachdenken, was möglich ist, was wirklich funktionieren kann und wie wir eine langfristige Lösung finden können», sagte Dmitrijew gegenüber CNN nach den Gesprächen mit der Regierung in Washington.