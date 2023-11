Der Verkauf von Energierohstoffen hat der Regierung eine wichtige Einnahmequelle erhalten, so dass der Haushalt trotz der steigenden Kriegskosten besser dasteht als von den Behörden erwartet. Die Staatsausgaben werden weiterhin die Wirtschaft ankurbeln, heisst es in einem Dokument des Finanzministeriums, in dem die wichtigsten haushaltspolitischen Massnahmen für die Jahre 2024-2026 dargelegt werden, und haben es "ermöglicht, die Situation nicht nur zu stabilisieren, sondern auch erfolgreich und schnell an neue Bedingungen anzupassen."