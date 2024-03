Die Realeinkommen sind in den vergangenen sechs Jahren zwar um 7,6 Prozent gestiegen. Sie liegen aber immer noch unter dem Niveau von 2013. «Was unser Einkommen betrifft, kann man die Zeit von 2014 bis 2023 getrost als verlorenes Jahrzehnt bezeichnen», sagt Ökonom Jewgeni Suworow von der CentroCreditBank. In einer von der Zentralbank in Auftrag gegebenen Umfrage vom Februar gaben 28 Prozent der Menschen an, dass sie nicht genug Geld für Lebensmittel haben oder dass sie sich zwar Nahrung, aber keine Kleidung und Schuhe leisten können. Ein Grund dafür ist die hohe Inflation, die in den vergangenen Jahren deutlich über dem von der Zentralbank angestrebten Wert von vier Prozent lag: 2021 erreichte sie 8,4 Prozent, 2022 sogar 11,9 Prozent und im vergangenen Jahr 7,4 Prozent. Die steigenden Preise für Eier zwangen Putin im Dezember zu einer seltenen Entschuldigung. Das Statistikamt Rosstat hat in diesem Jahr begonnen, in seinen Veröffentlichungen von «veränderten» und nicht von «gestiegenen» Preisen zu sprechen.