Viele Menschen träumen davon, eine Ferienwohnung in den Bergen zu erwerben. Ist der Kauf einer Ferienwohnung auch als Investment interessant?

Die Preise für Zweitwohnungen in tourismusstarken Regionen der Schweiz sind infolge der Corona-Pandemie stark gestiegen. Aktuell ist trotz der Zinsentwicklung kein Preisrückgang zu erwarten. Im Gegenteil, es ist sogar von weiter steigenden Preisen auszugehen. Denn infolge der Zweitwohnungsinitiative 2016 bestehen beschränkte Möglichkeiten, das Angebot an Ferienwohnungen in den Bergen zu erweitern. Auch der Mietermarkt dürfte anziehen. So kann es für die Besitzerinnen und Besitzer durchaus lukrativ sein, die Ferienwohnung zu vermieten. Nur aus Renditeüberlegungen eine Wohnung zu kaufen, halte ich allerdings für falsch. Zum einen sind die Fremdfinanzierungkosten angestiegen. Zum anderen würde die Vermietung von Ferienwohnungen nach einem Konjunkturabschwung deutlich schwieriger werden. In einer sich abkühlenden Wirtschaft wird am ehesten bei den Luxusausgaben gespart, und in diese Kategorie fallen Ferienreisen. Wenn eine Ferienwohnung nun längerfristig leer steht, fallen sehr schnell hohe Kosten an, die dann nicht gedeckt werden können.