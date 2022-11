"China wird zum E-Auto-Exporteur", schreiben die Branchenexperten in einer am Freitag veröffentlichten Studie: "Während chinesische Hersteller immer mehr BEVs in Europa verkaufen, verlagern sowohl europäische als auch amerikanische Hersteller ihre BEV-Produktion zunehmend nach China." BEV ist die englische Abkürzung für elektrisch angetriebene Autos.