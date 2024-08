Qantas kündigte am Donnerstag ein Rückkaufprogramm im Wert von bis zu 400 Millionen australischen Dollar (rund 244,2 Millionen Euro) an. Der Jahresüberschuss der grössten australischen Fluggesellschaft sank im Geschäftsjahr 2023/24, das am 30. Juni endete, um 16 Prozent auf 2,08 Milliarden Australische Dollar (rund 1,27 Milliarden Euro). Hauptgründe für den Rückgang sind laut Qantas die gestiegenen Treibstoffkosten und die Normalisierung der Flugpreise nach der Pandemie. Dennoch erwartet Qantas für das kommende Geschäftsjahr eine Verbesserung der Ertragslage.