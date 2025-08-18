Die grösste australische Fluggesellschaft Qantas Airways QAN.AX ist wegen der rechtswidrigen Entlassung von 1800 Mitarbeitern während der Covid-19-Pandemie zu einer Geldstrafe von 58,64 Millionen Dollar verurteilt worden. Dies entschied ein Bundesgericht am Montag. Die Strafe liegt nahe am gesetzlichen Höchstmass. Richter Michael Lee erklärte in seiner Urteilsbegründung, die Strafe müsse so hoch sein, dass sie «nicht als Teil der üblichen Geschäftskosten angesehen werden kann». Es gehe darum, eine «echte Abschreckung» für grosse börsennotierte Unternehmen zu erreichen, die versucht sein könnten, gesetzeswidriges Verhalten in Kauf zu nehmen.