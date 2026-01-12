Dazu sollen auch neue Produkte und die jüngste Übernahme der US-Biotechfirma ​Parse Biosciences beitragen, wie das ‌Unternehmen am Montag mitteilte. ‌Zum Vergleich: Der Gesamtumsatz des Konzerns lag 2024 bei knapp 1,98 Milliarden Dollar und sollte im vergangenen Jahr zu konstanten Wechselkursen um vier bis ⁠fünf Prozent zulegen.