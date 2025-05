Zugleich kündigte Qiagen einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats an. Der bisherige Vorsitzende Lawrence Rosen, seit 2013 im Kontrollgremium und seit 2020 an dessen Spitze, will sein Amt niederlegen. Als Nachfolger ist Stephen Rusckowski vorgesehen, der frühere Chef von Philips Healthcare. Er sitzt seit 2023 im Aufsichtsrat und leitet derzeit den Nominierungs- und Governance-Ausschuss.