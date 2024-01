Der Diagnostikkonzern Qiagen will von Ende Januar an bis zu 300 Millionen Dollar (umgerechnet 273 Millionen Euro) an seine Aktionäre zurückgeben. Das Dax-Unternehmen nutzt dazu einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf, wie Qiagen am Sonntagabend mitteilte. Dabei wird der Nennwert der Aktien durch Umwandlung eines Teils der Kapitalrücklage erhöht und im nächsten Schritt durch die Zusammenlegung von Aktien wieder auf den vorherigen Wert herabgesetzt. Das freiwerdende Geld kann - wie bei einer Dividende - direkt an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Rechnerisch ergibt sich bei dem angepeilten Volumen ein Betrag von rund 1,20 Euro je Aktie.