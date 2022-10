Zwar wurde der neue Einzahlungsschein bereits im Juli 2020 eingeführt. Aber ganz reibungslos dürfte der Start am Samstag, 1. Oktober dennoch nicht ablaufen. Die Post und die Banken sind laut Patrick Graf von der SIX Interbank Clearing, die das System betreibt, über das Zahlungen zwischen Finanzinstituten abgewickelt werden, darauf vorbereitet, den Kunden in den Callcentern oder an den Schaltern erklärend behilflich zu sein.