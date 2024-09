Zuvor hatte das «Wall Street Journal» (WSJ) unter Berufung auf Insider berichtet, Qualcomm sei in den vergangenen Tagen mit einer Übernahmeofferte an Intel herangetreten. Ob es zu einer Übernahme komme, sei allerdings noch offen, und in diesem Fall hätten auch die Wettbewerbsbehörden ein gewichtiges Wort mitzureden. Im Falle einer Übernahme könnte Qualcomm verpflichtet werden, Konzernteile an Wettbewerber zu verkaufen. Die Aktien von Intel schlossen an der Wall Street 3,3 Prozent höher. Die Papiere von Qualcomm gaben dagegen 2,9 Prozent nach. Qualcomm hat einen Marktwert von 188 Milliarden Dollar, Intel ist inklusive Schulden 122 Milliarden Dollar wert. Qualcomm hat nach jüngsten Firmenangaben 13 Milliarden Dollar an Barmitteln.