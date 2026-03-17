Der Chipkonzern Qualcomm nutzt den Kursrutsch der vergangenen Wochen für weitere ‌Aktienrückkäufe. ⁠Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, eigene ⁠Anteilsscheine im Volumen von bis zu 20 Milliarden Dollar ‌einsammeln zu wollen. Dieser ‌Betrag komme zu ​dem bereits bekannten 2,1 Milliarden Dollar schweren Programm Rückkauf hinzu. Dies entspricht in etwa einem Sechstel der aktuellen Marktkapitalisierung. Qualcomm stellte gleichzeitig ‌eine Anhebung der Dividende um drei Prozent auf 0,92 Dollar je Aktie in Aussicht.