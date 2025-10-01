Qualcomm hatte vergangene Woche eine neue Generation von PC- und Telefonchips vorgestellt. Im Gegensatz zu früheren Generationen verwenden die neuen Chips Insidern zufolge die neunte Version der Arm-Architektur. Diese wird in der Branche als «v9» bezeichnet und soll Chips bei der Bewältigung von Aufgaben wie Chatbots und Bildgeneratoren unterstützen. Qualcomm lehnte eine Stellungnahme dazu ab, welche Technologie verwendet wurde. «Wir haben die Befehle ausgewählt, die für unsere Kunden sinnvoll sind», teilte das Unternehmen jedoch mit. Arm lehnte eine Stellungnahme ab.