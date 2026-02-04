Neben Halbleitern für Smartphones setzt Qualcomm auch auf Prozessoren für PCs und Rechenzentren. Ein ‌Hoffnungsträger ist der Chip Snapdragon X Elite, ⁠der für Microsofts Betriebssystem Windows ausgelegt ist. Mit ‌ihm will die Firma den Platzhirschen Intel und AMD Marktanteile abjagen. Die steigenden Speicherchip-Preise werden Experten ‍zufolge aber auch die PC-Nachfrage dämpfen. Daneben hat Qualcomm KI-Chips für Server im Angebot. Einer der Abnehmer für diese Produkte ist ​den Angaben zufolge ein KI-Entwickler, der vom saudi-arabischen Staatsfonds gegründet ‍wurde. Darüber hinaus liefen Verhandlungen mit einem grossen Cloud-Anbieter.