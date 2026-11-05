Die Konzernerlöse schrumpften im Berichtszeitraum um sieben Prozent auf 10,44 Milliarden Dollar, und der Gewinn brach um 28 Prozent auf 2,17 Dollar je Aktie ein. Der Grund hierfür ‌war der Absatzeinbruch bei Smartphones. Durch den Bauboom bei KI-Rechenzentren und die daraus resultierenden Angebotsengpässe bei Speicherchips haben sich die Preise für diese Komponenten in den vergangenen Monaten vervielfacht. Dies drückte den Handy-Absatz nach Angaben des Analysehauses Counterpoint ​im September um 20 Prozent auf ein 14-Jahres-Tief. «Anders als viele andere Unternehmen ​haben wir dies vorhergesehen und waren darauf vorbereitet», erläuterte Amon ​in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Inzwischen gebe es erste Anzeichen für eine Erholung der Nachfrage nach Smartphones mit dem Betriebssystem ‌Android.