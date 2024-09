Interesse am einstigen Branchenprimus

Einem Insider zufolge ist Qualcomm-Chef Cristiano Amon persönlich in die Gespräche mit Intel eingebunden. Der einst weltgrösste Hersteller von Computerchips befindet sich in einer schweren Krise, weil das Unternehmen den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) verschlafen hat. Dem Konzern fehlt es an konkurrenzfähigen Produkten für diese rechenintensiven Anwendungen. Auch bei PC- und Laptop-Prozessoren gerät Intel unter immer stärkeren Druck. Hier drängt Qualcomm mit seinem Chip «Snapdragon Elite X» für das Betriebssystem Microsoft Windows in den Markt. Dieser kommt in einigen KI-Heimrechnern bereits zum Einsatz und bedroht die jahrzehntelange Dominanz von Intel und AMD in diesem Segment.