Das Interesse an dem Vorhaben habe abgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. Zur Debatte könnte nun etwa der Zukauf einzelner Unternehmenseinheiten stehen. Eine komplette Übernahme von Intel wäre gemessen am Marktwert eine der grössten Akquisitionen der Geschichte gewesen. Vertreter beider Unternehmen lehnten der Agentur zufolge eine Stellungnahme ab.