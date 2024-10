cash.ch: Die Welt divergiert geopolitisch in Blöcken auseinander. Was bedeutet dies für die Weltwirtschaft, für die Märkte und schlussendlich für Investoren?

Nannette Hechler-Fayd’herbe: Ich sehe keine einfache Zwei-Block-Konstellation wie im Kalten Krieg. Heute ist die Lage komplexer in unserer multipolaren Welt, in der aufstrebende Wirtschaften wie China, Indien und Indonesien eine bedeutende Rolle spielen. Diese Staaten streben nach mehr Souveränität, was sich in multilateralen Organisationen wie der UNO zeigt. Diese Mächte wollen ihre Interessen flexibel und unabhängig verfolgen, was die geopolitische Landschaft dynamisch und wandelbar macht.