Andere Unternehmen nutzen elektrisch geladene Atome, die in einer aus elektromagnetischen Feldern bestehenden «Ionenfalle» gehalten werden. Sie werden dann mit Lasern oder Mikrowellen beschossen, um die Qubits in einen bestimmten Zustand zu bringen beziehungsweise Informationen auszulesen. ‌Der Aufwand für die Fehlerkorrektur ist im Vergleich zu anderen Konzepten zwar gering. Es ist jedoch schwierig, die Zahl der Qubits zu erhöhen und gleichzeitig die Fehleranfälligkeit unter Kontrolle zu halten.