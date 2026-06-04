Die Titel von Quantinuum eröffneten beim IPO den Handel bei 68 Dollar und stiegen um bis zu rund 19 Prozent. Zuletzt notierten sie mit 67,10 Dollar noch gut elf Prozent im Plus. Quantinuum hatte bei dem Börsengang ‌1,68 Milliarden Dollar ⁠eingenommen. Der Ausgabepreis lag bei 60 Dollar je Aktie und damit über der zuletzt angepeilten Spanne von 53 bis 55 Dollar, was auf eine hohe Nachfrage der Investoren hindeutet.