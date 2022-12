EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte in Aussicht gestellt, dass die Euro-Notenbank auf ihrer Dezember-Zinssitzung wichtige Weichen für eine Verringerung der billionenschweren Anleihenbestände stellen will. Experten sprechen zumeist von "Quantitativer Straffung" - kurz "QT". Was genau ist unter diesem geldpolitischen Instrument zu verstehen und wie funktioniert es?