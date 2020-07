AMS hat sich mit der milliardenschweren Übernahme von Osram Licht etwas ins Abseits manövriert. Mit einem Minus von fast 40 Prozent seit Jahresbeginn wird dem Sensorenhersteller die undankbare Rolle des Schlusslichts unter den Aktien aus dem Swiss Leaders Index (SLI) zuteil.

Eigentlich müsste es dem Unternehmen mit dem Zahlenkranz für das zweite Quartal möglich sein, sich bei der Anlegergemeinde zu rehabilitieren. Umsatz und Gewinn liegen teilweise deutlich über den Analystenerwartungen.

Mehr dazu hier: AMS übertrifft mit Umsatz und Gewinn Erwartungen der Analysten

So weit, so gut - wäre da nicht der vorsichtige Ausblick für das laufende Quartal. AMS rechnet nämlich mit einer operativen Marge (EBIT) zwischen 21 und 24 Prozent bei einem Umsatz von 530 bis 570 Millionen Dollar aus. In Analystenkreisen ging man bisweilen von einer operativen Marge von 22,5 Prozent bei einem Umsatz von rund 570 Millionen Dollar aus.

Analysten mehrheitlich zufrieden

Dass die AMS-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär dennoch um 2,1 Prozent auf einen Mittelkurs von 16,53 Franken zulegen kann, erklären sich Händler mit den Kursverlusten im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung. Ausserdem hätten einige Marktakteure mit einem verhalteneren Abschneiden im zweiten Quartal gerechnet.

Hinzu kommt, dass aus Analystenkreisen vorwiegend verteidigende Reaktionen eintreffen. Das überrascht nicht, empfehlen auf Basis von Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP doch nicht weniger als 12 von 14 Banken die AMS-Aktie zum Kauf. Einmal lautet das Votum "Halten" (Liberum) und auch nur einmal "Verkaufen" (Barclays).

Wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken weiter verlautet, muss sich allerdings erst noch zeigen, ob die Aktie die vorbörslichen Kursgewinne im Tagesverlauf verteidigen kann.