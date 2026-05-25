Mit einer Performance von über 40 Prozent steht die ABB-Aktie in diesem Jahr unangefochten an der SMI-Spitze. Allein in den letzten acht Wochen hat der Titel 36 Prozent zugelegt. Klar: ABB profitiert vom massiven Boom bei Rechenzentren. Das Unternehmen ist somit auch Teil der AI-Bubble. Bei Rückschlägen in der Branche oder Überraschungen an der Zinsfront wäre ABB betroffen. Das sollten Anleger wissen, welche nun noch aufspringen wollen.