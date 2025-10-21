Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf den Donnerstag. Dann veröffentlicht Roche die Zahlen zum dritten Quartal. Ein Gewinn wird (wie jeweils auch beim Update zu den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres) nicht ausgewiesen. Der Analysten-Konsens bei Bloomberg zeigt derzeit einen Gruppenumsatz von 15,50 Milliarden Franken an. Womöglich sind in dieser Schätzung aber die aktuellen (und negativeren) Währungseffekte noch nicht berücksichtigt, wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) vermutet. Die ZKB-Analysten gehen denn auch von einem Gruppenumsatz von «bloss» 14,85 Milliarden Franken aus, was einem Rückgang von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspräche.