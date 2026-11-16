Als Reaktion auf die Absetzung von Jensen Huang als CEO von Nvidia ging es mit dem Titel steil bergab. Seit Bekanntwerden der Affäre mit einer mutmasslichen, chinesischen Spionin Ende Oktober resultierte innerhalb von sieben Börsentagen ein Minus von 22 Prozent, während der Referenzbenchmark «VanEck Semiconductor ETF» in der gleichen Zeitspanne nur 4,6 Prozent verlor.
Tendenziell standen die Aktienkurse im Halbleitersektor aber schon vor dem Abgang des Nvidia-CEO unter Druck. Anlegerinnen und Anleger fragten sich seit Anfang Juni, ob die Chiphersteller wie Nvidia, ARM oder Intel sowie die Tech-Giganten von Alphabet über Amazon bis Microsoft die investierten Summen in KI-Infrastruktur und Rechenzentren innert vernünftiger Frist monetarisieren können.
Ob sich die Nvidia-Valoren vom aktuellen Kursniveau erholen oder die Talfahrt in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen, hängt primär von drei Faktoren ab. Der erste Punkt ist die zukünftige Unternehmensführung. Herrschte vor Wochenfrist fast Panik unter Analysten, die Firma könnte nach dem Abgang des «Masterminds» Huang langfristig in der Bedeutungslosigkeit versinken, zeigen sich einzelne Auguren zuversichtlicher.
Valable CEO-Kandidatin
Colette Kress, seit 2013 Nvidia-Finanzchefin, fungiert bis auf Weiteres als Interims-CEO. Ihr war es in der Vergangenheit zu verdanken, dass es nicht zu noch mehr zirkulären Finanzierungen von Nvidia kam. Unter ihrer Führung dürften deshalb alle aktuellen und künftigen Geschäfte genauer unter die Lupe genommen werden. Das ist mit Blick auf die Monetarisierungsdiskussion positiv zu werten. Bei einer zirkulären Finanzierung investiert ein Unternehmen direkt in eigene Kunden, damit diese mit dem Kapital Produkte oder Infrastruktur kaufen.
Dan Ives von Webush, Veteran unter den Technologieanalysten an der Wall Street, betonte am Wochenende in einem Kommentar, Finanzchefin Kress habe sich intern wie extern enorme Glaubwürdigkeit erarbeitet. «Wir waren stets überzeugt, dass sie eines Tages CEO eines grossen börsennotierten Technologieunternehmens werden könnte.» Insofern könnte es für Kress zu mehr als einem Interimsmandat reichen.
Als externe Kandidaten werden unter anderem Tim Cook, ehemaliger CEO von Apple, Nikesh Arora, CEO von Palo Alto, Thomas Kurian, CEO der Cloud-Plattform von Google, oder Rene Haas, CEO von ARM, genannt. Eine allfällige Rückkehr von Jensen Huang kann dagegen trotz Forderungen von Tech-Grössen nahezu ausgeschlossen werden. Wie ein Damoklesschwert hängen juristische Untersuchungen, die börsliche Aufsicht oder ethische Bedenken über dem Halbleiterhersteller.
Operativ dürfte Nvidia trotz des CEO‑Wechsels über die nächsten zwei Jahre auf Kurs bleiben. Erste Details bieten die Quartalszahlen, welche am Dienstag, den 17. November, nach Börsenschluss vorgelegt werden. Diese könnten kurzfristig für Aufsehen sorgen, sollte sich das neue Management dazu entscheiden, die Guidance nach den jüngsten Turbulenzen vorsichtiger zu formulieren.
Mögliche Wertfalle wegen tiefer Bewertung
Einiges an negativen Nachrichten scheint bereits eingepreist, nachdem die Analysten in den vergangenen Tagen reihenweise die Kursziele zusammenstrichen. Lag das durchschnittliche Kursziel Anfang November noch bei 326 Dollar, stand dieses am Montag bei 266 Dollar. An den Kaufempfehlungen hielten die Experten dagegen grösstenteils fest.
Der zweite, wichtige Faktor ist, ob Nvidia über die nächsten zwei bis drei Jahre die anvisierten Umsatzsteigerungen erreichen kann. Gemäss Bloomberg-Konsens sollte der Umsatz im Jahr 2026 215 Milliarden Dollar erreichen, im Jahr 2027 383 Milliarden Dollar und im Jahr 2028 703 Milliarden Dollar. Beim Gewinn pro Aktie (EPS) wird bis ins Jahr 2028 gar mit mehr als einer Verdreifachung auf 15,92 von 4,77 Dollar gerechnet. Zeichnet sich ein Erreichen dieser Ziele ab, dürfte der Halbleiterhersteller Ende 2027 zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 10 gehandelt werden. Zum Vergleich: Über die letzten fünf Jahre lag das KGV durchschnittlich bei 33.
Die Bewertung mag auf den ersten Blick günstig sein - es ist das tiefste KGV für Nvidia seit 2013. Das Derivate-Team der US-Investmentbank Goldman Sachs betont in einem Kommentar, dass die Schätzungen zwar mit erheblichen Risiken behaftet seien und das Jahr 2027 möglicherweise einen Höhepunkt markiere. Zudem begrenzen die Kapitalkosten und die Finanzierungskapazitäten das Tempo, mit dem das Unternehmen den Ausbau vorantreiben kann.
Ferner gäbe es Parallelen zum Technologiesektor der späten 90er-Jahre. Damals wurden Kapazitäten aufgebaut, noch bevor es einen ausreichenden Bedarf dafür gab. Allerdings kann die Situation nur begrenzt mit damals verglichen werden, weil die KI-Anwendungsfelder noch weitgehend unerschlossen seien. Die Robotik stecke noch in den Kinderschuhen und die Automatisierung von IT-Workflows in Unternehmen habe sich bei bestehenden Altsystemen noch kaum durchgesetzt, so die Experten von Goldman Sachs weiter.
Hohe Schwankungen an der Tagesordnung
Investierende sollten zeitnah nicht nur auf die Quartalszahlen von Nvidia fokussieren, womit wir beim dritten Punkt wären. Am Mittwoch, den 18. November, geht es mit dem Verfall der Volatilitätsoptionen (VIX) weiter, gefolgt vom voraussichtlichen Börsengang von Anthropic am Donnerstag und dem monatlichen Optionsverfall am Freitag, den 20. November. Hinzu kommen in der nächsten Woche die Quartalszahlen aus dem Einzelhandelssektor, unter anderem von Home Depot, Walmart, Target und Costco, welche die Bücher offenlegen.
Sollten diese Ereignisse gemäss der Derivateboutique Sportgamma ohne Schocks vorübergehen, könnte sich das Marktumfeld grundlegend wandeln, da ein Grossteil der in diesem Monat aufgebauten Absicherungspositionen ausläuft - sprich die Risikoaversion könnte sich hernach deutlich aufhellen.
Die aktuelle Marktpositionierung deute darauf hin, dass Spielraum für einen Kursanstieg bis in die Woche vor Thanksgiving am 26. November bestehe - ähnlich wie bei der Erholung im vergangenen November 2025.
Tiefere Bewertungen und Fed im Fokus
Für weitere kurzfristige Volatilität spricht der Umstand, dass die Gegenbewegung am vergangenen Freitag mit einem Plus von 2,5 Prozent bei den Nvidia-Titeln primär von Privatanlegern getragen wurde. Institutionelle Investoren hielten sich vornehmlich zurück. Entsprechend bleibt die Frage im Raum stehen, ob die Talsohle beim Titel schon erreicht ist, wenn Grossanleger keinen Risikoappetit zeigen.
Je nach Risikotoleranz kann das aktuelle Kursniveau aber durchaus für den Einstieg bei Nvidia genutzt werden. Ein gestaffeltes Vorgehen könnte sich dabei auszahlen. Wer den Titel bereits im Depot hatte, kann im Fall eines Kursverlusts zukaufen, um die Gesamtgewichtung im Portfolio wiederherzustellen. Auf dem aktuellen Niveau noch zu verkaufen, macht dagegen nur in einem Falle Sinn: Ist der Nvidia-Anteil am Gesamtportfolio zu hoch, sollte breiter diversifiziert werden.
Als Ergänzung oder Alternative bietet sich ein Investment im gesamten Halbleitersektor an. Denn nicht nur Nvidia, sondern auch Micron mit einem KGV von 4 oder SK Hynix mit einem KGV von 2 sind im historischen Vergleich tief bewertet. Das gilt auch für den «VanEck Semiconductor ETF», dessen durchschnittliches KGV bei 23 gegenüber 32 im fünfjährigen Vergleich liegt. Wer die hohe Schwankungsanfälligkeit hingegen scheut, der dürfte mit einem ETF auf den S&P 500 besser aufgehoben sein.
Auf einen Zeithorizont von zwei Jahren sollten Anlegerinnen und Anleger zudem das Zinsumfeld im Auge behalten. Gemäss Daten von Bloomberg preist der Markt zwei Leitzinserhöhungen in den USA bis zum kommenden März ein, ehe es per Ende 2027 dann eine erste Leitzinssenkung absetzen dürfte.
Diese Ausgangskonstellation könnte den Nvidia-Valoren gegen Ende des Jahres 2026 Auftrieb geben, da die Börse bekanntlich Erwartungen zwischen sechs und zwölf Monaten im Voraus eskomptiert. Sollte die US-Inflation wegen fallender Erdölpreise im ersten Quartal 2027 tatsächlich sinken, könnte dies generell zu einer Höherbewertung der Technologiewerte führen. «Buy the Dip» würde sich in diesem Falle auszahlen.