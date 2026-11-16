Der zweite, wichtige Faktor ist, ob Nvidia über die nächsten zwei bis drei Jahre die anvisierten Umsatzsteigerungen erreichen kann. Gemäss Bloomberg-Konsens sollte der Umsatz im Jahr 2026 215 Milliarden Dollar erreichen, im Jahr 2027 383 Milliarden Dollar und im Jahr 2028 703 Milliarden Dollar. Beim Gewinn pro Aktie (EPS) wird bis ins Jahr 2028 gar mit mehr als einer Verdreifachung auf 15,92 von 4,77 Dollar gerechnet. Zeichnet sich ein Erreichen dieser Ziele ab, dürfte der Halbleiterhersteller Ende 2027 zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 10 gehandelt werden. Zum Vergleich: Über die letzten fünf Jahre lag das KGV durchschnittlich bei 33.